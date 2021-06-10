В Калининграде пройдет спецгашение почтовой марки к 200-летию Некрасова

. Фото: Калининградская областная научная библиотека

Почтовый блок марок, посвященный 200-летию со дня рождения поэта Николая Некрасова, выйдет в обращение в четверг, 17 июня.

Еще будут изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Калининграда и Красных Ткачей Ярославской области.

Торжественное гашение художественной марки пройдет 17 июня в Калининградской областной научной библиотеке.

На специальном почтовом блоке, изданном к юбилею поэта, изображен портрет Некрасова, на полях — пейзаж, собака поэта, музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха».