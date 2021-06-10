В Калининграде три школьника подхватили коронавирус в летних лагерях

На оперативном совещании в правительстве главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура сообщила, что три школьника заразились во время пребывания в летних лагерях.

- Речь идет о дневных пришкольных лагерях в Калининграде, - пояснила Бабура, добавив, что после этого все отряды в этих лагерях «вынуждены сидеть дома на карантине».

Причина произошедшего, по словам Бабуры, - безалаберность персонала лагерей.

- Мы работаем в период подъема заболеваемости коронавирусом и имеем заносы в детские учреждения. Это безалаберность работников, потому что прием в лагеря осуществлялся без медицинской документации, - отметила глава Роспотребнадзора.