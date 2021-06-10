В Калининграде организовали наблюдение за солнечным затмением

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Астрономическое сообщество БФУ им. И. Канта в четверг, 10 июня, организовало открытые наблюдения за затмением с использованием телескопов с солнечными фильтрами.

Как сообщает пресс-служба университета, в планах провести съемку необычного астрономического явления во внутреннем дворике физико-математического корпуса БФУ, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. А. Невского, д. 14.

Как отмечают организаторы, наблюдения стартуют около 12.00 и продлятся до конца наблюдаемого частичного затмения около 14.00. Присоединиться к наблюдениям могут все желающие.

Участие в мероприятии бесплатное, оно проводится в рамках реализации проекта Фонда президентских грантов.

Несовершеннолетние дети допускаются только в сопровождении родителей или опекунов.

- Отметим, в Калининграде максимальная фаза затмения будет наблюдаться в 12.54 по местному времени, - сообщается в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В нашем городе затмение будет частичным - Луна перекроет 26% солнечного диска.

Внимание! Очень важно при наблюдении соблюдать правила безопасности. Если смотреть на светило невооруженным глазом, можно повредить сетчатку.