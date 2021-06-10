Министр: Ситуация с борщевиком в Калининградской области - катастрофическая!

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Министр сельского хозяйства Калининградской области Наталья Шевцова ситуацию с распространением борщевика Сосновского в регионе назвала катастрофической.

- Это катастрофа! - эмоционально заявила министр. - Общая площадь, пораженная борщевиком, составляет 2308 гектаров, в то время как в прошлом году она составляла 2200 га. В наибольшей степени этим растением поражен Багратионовский район - там площадь борщевика превышает 900 гектаров.

В настоящее время правительство региона разработало пятилетнюю программу по борьбе с борщевиком. Деньги выделены муниципалитетам. Большинство из них провели торги по выбору организации, которая займется уничтожением борщевика.

При этом обнаружился любопытный момент. Некоторые муниципалитеты отторговали только муниципальные земли, не трогая частные, ссылаясь на то, что так им посоветовали юристы. Это вызвало гнев губернатора Антона Алиханова.

- Мы четко прописали в программе, что боремся с очагами борщевика, - сказал глава области. - Если вы не включаете очаги, все это бесполезно. Это неэффективное использование денег. Зачем тратить деньги на маленький участок муниципальной земли, если вокруг (на землях собственников) - очаги?

Губернатор распорядился разорвать заключенные контракты и провести торги заново - чтобы включить в площадь обрабатываемых земель также территории, находящиеся в частных руках.