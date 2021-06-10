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Здоровье10 июня 2021 13:04

В Калининградской области от COVID-19 умерли еще три человека

Число жертв пандемии достигло 536
Николай Литвинов
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В Калининградской области СOVID-19 унес жизни еще трех человека. По данным регионального оперативного штаба, число летальных случаев за время пандемии достигло 536. В стране за сутки зафиксировано 383 смертей. За весь период в России от коронавируса скончалось 125 278 человек.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 10 июня в области провели 731 879 тестов на COVID-19, выявлено 34 154 случая заражения (33 012 человек выздоровели), остаются под медицинским наблюдением 2 214 человек.