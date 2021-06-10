В Калининградской области от COVID-19 умерли еще три человека

В Калининградской области СOVID-19 унес жизни еще трех человека. По данным регионального оперативного штаба, число летальных случаев за время пандемии достигло 536. В стране за сутки зафиксировано 383 смертей. За весь период в России от коронавируса скончалось 125 278 человек.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 10 июня в области провели 731 879 тестов на COVID-19, выявлено 34 154 случая заражения (33 012 человек выздоровели), остаются под медицинским наблюдением 2 214 человек.