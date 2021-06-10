Бывшего мэра Краснознаменска осудили за незаконные надбавки к своей зарплате

Экс-главу Краснознаменского района Владимира Сытнюка приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, бывший чиновник в январе 2010 года незаконно издал постановление о денежном вознаграждении самого себя, после чего на протяжении четырех лет вносил в документ поправки. Разумеется, каждый раз увеличтвая собственное денежное содержание. В итоге предприимчивый глава администрации успел незаконно получить из местного бюджета более 3,3 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), которое завершилось обвинительным приговором.

Владимир Сытнюк покинул пост главы администрации Краснознаменского района 5 апреля 2018 года по согласованию с губернатором. В должности градоначальника он проработал 12 лет.