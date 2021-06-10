В Калининграде коронавирус выявили в двух детских садиках

За последние сутки в Калининградской области зарегистрированы 70 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:
- 16 пенсионеров;
- 14 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 10 неработающих;
- 5 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 4 работника образования;
- 4 работника промышленных предприятий;
- 3 медицинских работника;
- 2 воспитанника детских садов (№16 в Калининграде и № 9 в Светлом);
- 3 учащихся (школа №9 и гимназия №40 Калининграда, школа №1 в Светлом);
- 2 студента (БФУ имени Канта, КГТУ);
- ребенок первых лет жизни;
- работник предприятия пищевой промышленности;
- сотрудник транспортных предприятий ;
- сотрудник юридической конторы;
- сотрудник учреждения культуры;
- работник предприятия сферы ЖКХ;
- работник предприятия по оказанию бытовых услуг.
У 51 заразившегося ковид протекает с симптомами ОРВИ, у 8 развилась пневмония, 11 человек переносят болезнь без симптомов.