В Калининграде коронавирус выявили в двух детских садиках

За последние сутки в Калининградской области зарегистрированы 70 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:

- 16 пенсионеров;

- 14 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 10 неработающих;

- 5 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 4 работника образования;

- 4 работника промышленных предприятий;

- 3 медицинских работника;

- 2 воспитанника детских садов (№16 в Калининграде и № 9 в Светлом);

- 3 учащихся (школа №9 и гимназия №40 Калининграда, школа №1 в Светлом);

- 2 студента (БФУ имени Канта, КГТУ);

- ребенок первых лет жизни;

- работник предприятия пищевой промышленности;

- сотрудник транспортных предприятий ;

- сотрудник юридической конторы;

- сотрудник учреждения культуры;

- работник предприятия сферы ЖКХ;

- работник предприятия по оказанию бытовых услуг.

У 51 заразившегося ковид протекает с симптомами ОРВИ, у 8 развилась пневмония, 11 человек переносят болезнь без симптомов.