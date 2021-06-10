В Калининградской области турбазы незаконно переформатируют в детские лагеря

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На оперативном совещании в правительстве Калининградской области главный санитарный врач региона Елена Бабура обратила внимание на проблему с летним отдыхом детей. По ее словам, постоянно выявляются хозяйствующие субъекты, которые пытаются организовать детский отдых без соответствующих документов.

- Зафиксировано уже пять таких случаев, соответствующие обращения мы направили в прокуратуру. Ведем работу по возврату денег калининградцам за отдых их детей в этих псевдолагерях, - сказала Бабура.

При этом пытаются отдохнуть в "псевдолагерях" не только калининградцы, но и жители других регионов.

- В турбазы заезжают группы детей из других регионов, - сказала глава регионального управления Роспотребнадзора. - Например, в "Матросово". Чревато это и тем, что если хоть один ребенок заболеет, нам некуда будет отправлять их на карантин.

Свою инициативу владельцы турбаз объясняют тем, что "просто указывают гостиничные услуги".