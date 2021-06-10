Балтфлот объяснил, почему над Калининградом шумят военные самолеты

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Калининградцы жалуются на сильный шум от военных самолетов, которые летают над городом. Горожане говорят, что самолеты летают слишком часто.

По сообщению Балтфлота, полеты эти плановые и ничего необычного в них нет.

- Это плановые полеты. Начался летний учебный период на Балтийском флоте, естественно активность авиации повысилась. Но она не превышает уровень прошлого года, все одинаково. У нас все маршруты оговорены. Над центром города самолеты не летают. Все происходит планово, ничего нового в маршрутах полета нет. Как летали, так и летают, - говорит «Комсомолке» руководитель пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту Роман Мартов.

Калининградцам военнослужащие предлагают реагировать на полеты правильно, без негатива.

- Все эти полеты связаны с обороноспособностью страны. Поэтому относиться нужно с пониманием, - сказал Роман Мартов.

Он также отметил, что уровень шума зависит от погоды.

- Есть нюансы. Уровень распространения звука зависит от облачности, направления ветра, влажности, - сказал Роман Мартов.