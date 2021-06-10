Алиханов сообщил, когда в Зеленоградске откроется западный пляж

. Фото: Александр Подгорчук

На закрытый до сих пор пляж губернатору Антону Алиханову пожаловались в комментариях на его странице в Instagram.

- В Зеленоградске самый доступный и посещаемый пляж. Пришла долгожданная прекрасная погода, а все гости ютятся на небольшой открытой части. В то же время на закрытой половине пляжа работают 2,5 землекопа, - написал один из подписчиков.

- Старый западный откроют к 15.07 ориентировочно, - написал губернатор. - Там еще западнее пляж сделали.

Напомним, в западной части Зеленоградска ведется реконструкция комплекса берегозащитных сооружений на протяжении почти 1,7 километра.