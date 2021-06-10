Калининградец обокрал квартиру умершего соседа

Узнав о смерти своего одинокого соседа, 28-летний житель города Ладушкина не стал горевать, а решил воспользоваться подходящим случаем. Взломав дверь опустевшей квартиры, он вынес оттуда газовую плиту, бойлер, телевизор и 2 золотых обручальных кольца. Ювелирные изделия сразу сдал в ломбард, телевизор до поры спрятал у приятеля, а все остальное отнес в металлолом.

Когда о краже стало известно полиции, стражи порядка провели поквартирный обход, опросили жителей дома и установили личность подозреваемого.

- В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий ранее неоднократно судимый гражданин был задержан сотрудниками угрозыска и доставлен в отдел полиции, где сознался в содеянном, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Кража».