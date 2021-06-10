В Калининграде на каштаны впервые ставят ловушки для насекомых-вредителей

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде пробуют новый способ борьбы с насекомыми, которые вредят городским каштанам. Сотрудники отдела озеленения мэрии укрепляют в кронах деревьев специальные ловушки с феромонами внутри.

Как пояснили в пресс-службе мэрии города, самцы охридского минера чувствуют запах действующего вещества, ползут на него и влипают.

. Фото: мэрия Калининграда

По похожему принципу работают и ловчие пояса, которыми обматывают стволы каштанов.

«Потом наши специалисты подсчитают насекомых, сделают выводы о численности популяции и примут решение о методике дальнейшего лечения», - отметили в администрации города.

Такие «медовые ловушки» развесят более чем на 1 000 каштанов, произрастающих на основных улицах Калининграда.

Эти порошки и препараты безвредны для человека, теплокровных животных, пчел и других полезных насекомых.

Однако есть особенность - они предназначены только для каштанов и атакующих эти деревья насекомых. Так что эти ловушки будут бесполезны, например, на даче. И мэрия города убедительно просит садоводов-любителей и огородников-профессионалов не трогать их и не забирать себе.