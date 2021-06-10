160 км по рекам Калининградской области: кадеты и курсанты отправились в шлюпочный поход

. Фото: Правительство Калининградской области

В шлюпочный поход по водным путям Калининградской области кадеты и курсанты отправились в четверг, 10 июня. Стартовали торжественно от Музея Мирового океана.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, участниками похода на весельных шлюпках стали 32 человека: воспитанники Андрея Первозванного кадетского морского корпуса, нахимовцы и курсанты Военно-морской академии.

Это уже 15-й шлюпочный поход, который проводится Музеем Мирового океана при поддержке правительства.

Особенность этого года - стоянка на территории маячного комплекса в поселке Заливино. В День России, 12 июня, участники разместятся в палаточном лагере, где для них предусмотрены занятия на берегу и в акватории комплекса.

Ребята пройдут на ялах около 160 километров и вернутся домой во вторник, 15 июня.