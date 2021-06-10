В Калининграде стали чаще продавать подержанные автомобили в возрасте до года

В апреле-мае 2021 года на вторичном авторынке наблюдался рост предложения практически новых автомобилей с пробегом в возрасте до одного года. По данным сервиса «Авито Авто», число объявлений о продаже таких машин в первые пять месяцев 2021 года в Калининграде выросло на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя цена таких автомобилей в городе в январе-мае 2021 года составила 1 549 000 рублей, снизившись на -2,6% по сравнению с прошлым годом и увеличившись на 16,5% по сравнению с 2019 годом.

По России в целом предложение подержанных автомобилей в возрасте до года в январе-мае выросло на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средняя цена таких автомобилей составила 1 180 192 рублей – на 30,1% больше, чем в 2020 году и на 46,2% больше, чем в 2019 году.

Как отмечают эксперты «Авито Авто», рост предложения автомобилей в возрасте до года и от года до двух лет на вторичном авторынке стал одним из следствий дефицита новых автомобилей и сопутствующего роста цен на них: автовладельцы используют момент для того, чтобы выгодно перепродать транспортное средство.