Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 70 новых случаев коронавируса. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, заразились жители 11 муниципалитетов.
География распространения вируса выглядит так:
Калининград - 46
Багратионовский городской округ - 1
Светловский городской округ - 6
Гвардейский городской округ - 5
Гурьевский городской округ - 3
Советский городской округ - 3
Зеленоградский городской округ - 2
Гусевский городской округ - 1
Мамоновский городской округ - 1
Нестеровский городской округ - 1
Черняховский городской округ - 1