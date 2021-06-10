Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 70 новых случаев коронавируса. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, заразились жители 11 муниципалитетов.

География распространения вируса выглядит так:

Калининград - 46

Багратионовский городской округ - 1

Светловский городской округ - 6

Гвардейский городской округ - 5

Гурьевский городской округ - 3

Советский городской округ - 3

Зеленоградский городской округ - 2

Гусевский городской округ - 1

Мамоновский городской округ - 1

Нестеровский городской округ - 1

Черняховский городской округ - 1