В Черняховске произошел крупный пожар на площади 150 квадратных метров

Пожар произошел на улице Чайковского в Черняховске в четверг, 10 июня. Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях поступило в 18.03.

Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, в неэксплуатируемом кирпичном строении размерами 150х40м сгорела черепичная кровля по деревянной обрешетке на площади 150 кв.м.

Реагирование сил и средств МЧС было своевременным. Пострадавших нет. На место происшествия выезжали пожарные расчеты ПСЧ-11 и ПСЧ-13 в составе 13 человек и 4 единицы техники.