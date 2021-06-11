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Происшествия11 июня 2021 9:59

В Черняховске произошел крупный пожар на площади 150 квадратных метров

Николай Литвинов
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Пожар произошел на улице Чайковского в Черняховске в четверг, 10 июня. Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях поступило в 18.03.

Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, в неэксплуатируемом кирпичном строении размерами 150х40м сгорела черепичная кровля по деревянной обрешетке на площади 150 кв.м.

Реагирование сил и средств МЧС было своевременным. Пострадавших нет. На место происшествия выезжали пожарные расчеты ПСЧ-11 и ПСЧ-13 в составе 13 человек и 4 единицы техники.