Синоптики прогнозируют резкое похолодание и сильный ветер в Калининграде

. Фото: Александр Подгорчук

К Калининграду приближается циклон, который на двое суток изменит привычную картину за окном. Уже сегодня, 11 июня, в нашем городе может пройти небольшой дождь.

В субботу, по прогнозу портала rp5.ru, осадков будет больше. Температура понизится до +19..+21 градуса. Атмосферное давление к вечеру упадет до 753 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье также ожидаются дожди. Воздух прогреется лишь до +18 градусов. Усилится северо-западный ветер, чья скорость в порывах будет достигать 15 метров в секунду.

В понедельник, который также будет выходным днем, ненастье отступит. Температура вновь поднимется до +22 градусов, осадков синоптики не прогнозируют.