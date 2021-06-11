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Общество11 июня 2021 10:18

В центре Калининграда появилась еще одна бесплатная парковка

Ставить автомобили можно возле здания областной Думы
Николай Литвинов
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На самом деле, парковка возле здания Калининградской областной думы существует давно, но до последнего времени она оставалась служебной. Попасть туда всем желающим мешал шлагбаум. Теперь, как сообщила в соцсетях спикер думы Марина Оргеева, ограничения сняты.

- Приняла решение: с сегодняшнего дня парковка около областной Думы открыта для всех, - сообщила Оргеева в четверг, 10 июня. - Жители улицы Римского-Корсакова и других соседних улиц могут спокойно оставлять там свои машины.

Спикер отметила, что шлагбаум полностью демонтировали.