В центре Калининграда появилась еще одна бесплатная парковка

На самом деле, парковка возле здания Калининградской областной думы существует давно, но до последнего времени она оставалась служебной. Попасть туда всем желающим мешал шлагбаум. Теперь, как сообщила в соцсетях спикер думы Марина Оргеева, ограничения сняты.

- Приняла решение: с сегодняшнего дня парковка около областной Думы открыта для всех, - сообщила Оргеева в четверг, 10 июня. - Жители улицы Римского-Корсакова и других соседних улиц могут спокойно оставлять там свои машины.

Спикер отметила, что шлагбаум полностью демонтировали.