В Калининградской области из-за Дня России меняется расписание электричек

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Расписание пригородных поездов на Калининградской железной дороге частично меняется12, 13 и 14 июня. Связано это с тем, что ближайший понедельник объявлен выходным днем.

Как сообщает пресс-служба КЖД, 12 и 13 июня отменяются два поезда «выходного дня», следующие до (с) остановочного пункта Приморье (время отправления с Южного вокзала - 14:04, с о.п. Приморье - 15:16).

На советском направлении 13 июня отменен воскресный вечерний поезд Калининград - Советск (отправление 18:20), 14 июня отменен поезд, курсирующий по рабочим дням, Советск – Калининград (отправление 6:32). «Студенческий» поезд, отправляющийся из Советска в Калининград в 18:00 по воскресеньям, перенесен в расписании с 13 на 14 июня.

На черняховском направлении 13 и 14 июня также дополнительно назначены поезда, которые обычно курсируют по субботним дням.

14 июня назначены 8 дополнительных поездов на светлогорском и зеленоградском направлениях.

С актуальным расписанием можно ознакомиться здесь.