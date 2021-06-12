В Калининграде показали письмо Иммануила Канта 1790 года с его автографом

Письмо Канта датировано 25 марта 1790 года, было отправлено из Кенигсберга. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградском историко-художественном музее впервые открылась выставка «Реликвии и шедевры Государственного исторического музея».

На выставке представлены лучшие памятники из всех его фондовых коллекций, большое число мемориальных реликвий. Все предметы были специально отобраны для нашего города.

Выставка до Калининграда побывала в трех городах: Белгороде, Тюмени и Туле.

- Каждый раз мы эту выставку не повторяли, а немножечко ее корректировали под историю той территории, куда она едет. Ни в Тулу, ни в Тюмень, товарищ Кант не ездил. А в Калининграде появился уникальный автограф Иммануила Канта из коллекции графа Орлова, материалы связанные с космонавтом Алексеем Леоновым, - сказал Андрей Яновский, заместитель директора по научной работе Государственного исторического музея. – Выставка должна вызвать интерес у жителей города. Не у всех есть возможность приехать в Москву. А здесь можно прийти, посмотреть, познакомиться с собранием Государственно исторического музея. Часто спрашивают: «Это подлинник? А это копия?». На этой выставке копий нет! Только оригинальные вещи. Только памятники мирового значения, которые могут составить гордость любой коллекции. Отсюда и название – «Шедевры и реликвии».

Отметим, письмо Канта было адресовано немецкому философу Иоганну Готфриду Карлу Христиану Кизеветтеру. Оно датировано 25 марта 1790 года, было отправлено из Кенигсберга.

Еще посетители увидят материалы В.И. Суворова, А.Т. Болотова, Н.М. Карамзина.

Государственный исторический музей, один из старейших музеев России и первый музей национальной истории, который празднует 150-летие, представил уникальное собрание – экспонируются реликвии отечественной истории и культуры и шедевры изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Выставка работает до 3 октября.