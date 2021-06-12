В Калининграде за сутки выявили 72 случая коронавируса

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В Калининградской области за последние сутки зарегистрировано 72 случая коронавирусной инфекции. Большинство случаев (54) протекают как ОРВИ, 8 пневмоний, 10 бессимптомных.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 12 июня на COVID-19 обследовано уже 736 263 человек, из них выявлено 34 295 случая заражения.

33 144 человек выздоровели. На сегодняшний день зафиксировано 538 летальных исходов.

Под медицинским наблюдением остаются 2 465 человек.