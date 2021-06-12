Калининградцев приглашают на уборку территории замка Вальдау

. Фото: prussia39.ru

В Калининграде организуют выезд в орденский замок Вальдау в поселке Низовье Гурьевского района. В воскресенье, 13 июня, там состоится уборка. Сбор на месте в 10:00. К воскреснику приглашаются все желающие. Об этом сообщают организаторы на страничке Хранители руин» в Инстаграме.

Напомним, в 2016 года один из двух флигелей замка взяла в аренду семья Сорокиных, чем спасла исторический памятник. Теперь там принимают туристов и водят экскурсии, а здание постепенно восстанавливают и облагораживают.

«В это воскресенье «Хранители руин» едут в гости к замку Вальдау — помочь текущим его хозяевам в хозяйственных и восстановительных работах», - отмечают организаторы.

На выезде будет организовано горячее питание. Инструментами и перчатками обещают обеспечить.

Все подробности по проведению мероприятия можно задать по телефону 89527960392.

Замок является объектом культурного наследия регионального значения.