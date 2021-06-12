В Калининграде COVID-19 зафиксировали у младенца

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Калининградской области за сутки зарегистрировано 72 случая коронавируса. По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, среди заболевших оказался ребенок первого года жизни. Также заболел ребенок из детского сада №4 в поселке Холмогорока.

Кроме того, среди заболевших:

- 16 пенсионеров;

- 3 работника образования;

- 3 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- 7 сотрудников транспортных предприятий;

- 3 работника промышленных предприятий;

- работник предприятия сферы ЖКХ;

- сотрудник банка;

- 2 работника учреждений культуры и досуга;

- 13 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- студент колледжа сервиса и туризма;

- 20 неработающих, в том числе двое прибывших в отпуск

На сегодняшний день зафиксировано 538 летальных исходов.

Под медицинским наблюдением остаются 2 465 человек.