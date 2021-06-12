Ветер до 25 м/с, волны больше 3 метров: В Калининградской области объявлена повышенная штормовая готовность

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Режим повышенной штормовой готовности ввели в местах дислокации сил Балтийского флота. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, связано это с прохождением через регион холодного Атлантического атмосферного фронта.

«В субботу с 15 до 16 часов в регионе ожидается усиление ветра, который в порывах на побережье будет достигать 15-17 метров в секунду. 13 июня ветер усилится до 20-25 метров в секунду. В Балтике поднимется волнение моря, высота волн будет свыше 3-х метров», - отмечает пресс-служба Балтийского флота.

Были приняты дополнительные меры безопасности, произведена герметизация кораблей, аварийно-спасательные силы и буксирные суда приведены в повышенную готовность.

Корабли и суда, действующие в штормоопасных районах, возвращены в пункты постоянной дислокации.