Где в Калининградской области выявили коронавирус

. Фото: ИВАНОВА Диана

За минувшие сутки коронавирус выявили в 14 муниципалитетах Калининградской области. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, заболевшие COVID-19 выявлены в:

Калининград — 32 (всего 20 233);

Гурьевский городской округ — 11 (2 215);

Черняховский городской округ — 1 (1 145);

Зеленоградский городской округ — 4 (1 082);

Балтийский городской округ — 1 (1 069);

Советский городской округ — 6 (1 058);

Светловский городской округ — 4 (1 039);

Багратионовский городской округ — 2 (947);

Светлогорский городской округ — 2 (567);

Полесский городской округ — 1 (476);

Пионерский городской округ — 1 (474);

Славский городской округ — 3 (333);

Краснознаменский городской округ — 1 (154);

Янтарный городской округ — 1 (85);

случаи заболевания, выявленные у приезжих граждан, зарегистрированные в других субъектах РФ — 2 (121).

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 12 июня на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 736 263 человек, из них выявлено 34 295 случая заражения (33 144 человек выздоровели), умерли 538, остаются под медицинским наблюдением 2 465 человек.