Где в Калининградской области выявили коронавирус

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Фото: ИВАНОВА Диана
За минувшие сутки коронавирус выявили в 14 муниципалитетах Калининградской области. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, заболевшие COVID-19 выявлены в:
Калининград — 32 (всего 20 233);
Гурьевский городской округ — 11 (2 215);
Черняховский городской округ — 1 (1 145);
Зеленоградский городской округ — 4 (1 082);
Балтийский городской округ — 1 (1 069);
Советский городской округ — 6 (1 058);
Светловский городской округ — 4 (1 039);
Багратионовский городской округ — 2 (947);
Светлогорский городской округ — 2 (567);
Полесский городской округ — 1 (476);
Пионерский городской округ — 1 (474);
Славский городской округ — 3 (333);
Краснознаменский городской округ — 1 (154);
Янтарный городской округ — 1 (85);
случаи заболевания, выявленные у приезжих граждан, зарегистрированные в других субъектах РФ — 2 (121).
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 12 июня на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 736 263 человек, из них выявлено 34 295 случая заражения (33 144 человек выздоровели), умерли 538, остаются под медицинским наблюдением 2 465 человек.