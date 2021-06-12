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Общество12 июня 2021 14:48

Историк моды Александр Васильев раскритиковал название города Советска

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Александр Васильев в Советске.

Александр Васильев в Советске.

Фото: YouTube

Историк моды и ведущий Первого канала Александр Васильев раскритиковал название города Советска, бывшего Тильзита. Заявление о «коммерчески провальном» названии он сделал во время визита на восток Калининградской области. Видео размещено на YouTube-канале «Советск-Тильзит ТВ».

- Город Советск – очень хорошее название, но коммерчески провальное. Советского у нас полно, а вот Тильзит только один. И он, конечно, известен во всем мире Тильзитским миром, тильзитским сыром и, конечно же, замечательной архитектурой, - сказал Александр Васильев. В тот день он посетил музей истории города, осмотрел театр королевы Луизы.

Ранее Александр Васильев выступал за восстановление Кенигсбергского замка в Калининграде.

По его словам, против восстановления немецкого прошлого в Калининграде выступают «совершенно малообразованные кретины» и «недочеловеки».