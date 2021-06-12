В региональном правительстве торжественно вручили паспорта лучшим школьникам

. Фото: Правительство Калининградской области

В правительстве Калининградской области 12 июня в рамках акции «Мы - граждане России» вручили паспорта молодым людям, достигшим 14-летнего возраста.

В торжественном мероприятии приняли участие одиннадцать ребят из Калининграда, Багратионовска, Полесска, Балтийска Гурьевска и Правдинска. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

- В возрасте 14 лет вы уже добились высоких результатов, вы доказываете, что вы лучшие в различных сферах: в учебе, спорте и культуре. Многие из вас совершили героические поступки. Уверена, что впереди вас ждет большое будущее, – сказала заместитель председателя правительства - министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.