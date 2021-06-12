На Балтийской косе организовали Аллею Славы в память о советских солдатах, погибших в 1945

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В День России, 12 июня, моряки Балтфлота почтили память воинов, погибших в апреле 1945 года при высадке десанта на косу Фрише Нерунг (ныне Балтийская коса).

Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, был открыт закладной камень на «Аллее Славы», где в память о 27 Героях Советского Союза, принимавших участие в высадке десанта, посадили 27 деревьев.

Провели митинг у Братской могилы в поселке Коса.

В акции участвовали представители командования флотом, ветераны войны и военной службы.

Сегодня же на косе провели историческую реконструкцию, в которой были отражены моменты десантной операции 26 апреля 1945 года.

Завершились памятные мероприятия праздничным концертом.

СКПРАВКА «КП»

Десант на косу Фрише Нерунг 26 апреля 1945 года – морская десантная операция советских войск и Балтийского флота на завершающем этапе Великой Отечественной войны.