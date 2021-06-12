Школьник со СМА из Правдинска получил аттестат с отличием

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области 12 июня, в субботу, аттестаты получили более 9,5 тысячи девятиклассников. Как сообщает пресс-служба областного правительства, почти 1 200 девятиклассников получили аттестаты с отличием. Среди них – выпускник правдинской школы Антон Ледовский, который хотел сдать основной государственный экзамен, но из-за ограничений по здоровью по правилам не мог этого сделать.

«Мама мальчика обратилась в региональное министерство образования, прошла обучение как ассистент. Затем было получено разрешение в Рособрнадзоре, и дома у выпускника организовали настоящий экзаменационный пункт», - рассказали в правительстве.

На экзаменах по русскому языку выпускник набрал 31 балл из 33 возможных, по математике — 26 из 31, а за контрольную работу по информатике — 18 из 19.

Антон живет с родителями в Правдинске. Мальчик родился с наследственным генетическим заболеванием. Спинальная мышечная атрофия (СМА) - та самая болезнь, на лечение которой еще недавно всем миром собирали деньги Милане Семеньковой.

Несмотря на все трудности, мальчик успешно доучился до 9 класса и вот, недавно сдал все экзамены.

Напомним, помимо очевидных трудностей (мальчик не может держать ничего тяжелее канцелярской ручки-линера), была и организационная проблема. По правилам Министерства образования и просвещения, во время экзамена ребенок сначала пишет черновой вариант, потом переносит текст в чистовик. Для инвалида с мышечной атрофией это колоссальный, можно даже сказать, непосильный труд. Тем более излагать все требуется максимально расширенно.

Но в итоге все экзамены прошли хорошо. Антон уже думает об учебе в 10 классе. Ну а через два года ему предстоит сдавать ЕГЭ уже для поступления в вуз.

Отметим, для получения документа об основном общем образовании выпускники в этом году сдавали только два обязательных предмета: русский язык и математику. Предметы по выбору в 2021 году были отменены, вместо них ребята писали контрольные работы. Из десяти предметов школьники могли выбрать неограниченное количество для написания проверочных.