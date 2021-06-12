В Калининграде в Ботаническом саду распустилось растение, которое цветет раз в жизни

. Фото: Ботанический сад БФУ имени Канта

В ботаническом саду БФУ имени Канта в Калининграде распустилось растение Agava Mittis. Как сообщает пресс-служба университета, явление это редкое.

- Растение расцветает один раз в жизни и после погибает – это так называемое монокарпическое растение. Сотни, а иногда и тысячи зеленоватых цветков открываются на нем постепенно, а когда появится последний, растение умрет, - отмечают эксперты-ботаники.

Больше фото этого растения здесь.

В оранжерейном комплексе Ботанического сада представлено несколько разновидностей агавы. Посетители часто принимают их за гигантское африканское алоэ, но на самом деле эти растения-суккуленты родом из мексиканских пустынь.

В дендрарии и на цветочных полянах продолжается массовое цветение многолетников, различных деревьев и кустарников. Постепенно приближается время пионов и роз.