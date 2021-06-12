В Калининградской области добыли янтарь весом более 1 кг

. Фото: предоставлено янтарным комбинатом

Работники Приморского карьера Калининградского янтарного комбината в субботу, 12 июня, добыли янтарь весом 1095 граммов.

Как сообщает пресс-служба комбината, в честь Дня России самородок получил имя «Душа России».

«Душа России» окрашена в насыщенный светло-медовый цвет и имеет округлую форму. Это четвертый самородок, добытый с начала 2021 года. Первый, «Защитник Отечества», был найден 22 февраля – еще до начала сезона добычи янтаря, стартовавшего 8 апреля. Самородки «Вербный» и «Первомай» добыты в Приморском карьере 24 апреля и 1 мая.

Отметим, уникальным янтарем называют образцы ископаемой смолы, вес которых превышает 1 кг.

Янтарь весом более килограмма подлежит обязательной оценке Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней.

В 2020 году поставлен абсолютный рекорд по числу добытых за сезон самородков – их число достигло 20.