В Калининграде разыскивают 13-летнюю школьницу

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде полиция объявила в розыск 13-летнюю девочку. Александра Ушакова, проживающая на улице Маточкина на Сельме, 10 июня около 8 часов утра ушла из дома и до настоящего момента ее местонахождение не установлено.

В полиции отметили, что девочка ранее неоднократно уходила из дома.

Приметы: на вид 14-15 лет, ростом около 150-160 см, худощавого телосложения, волосы окрашены в белый цвет, средней длинны.

Если вам что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить об этом в ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: 8(4012) 554-502, 8(4012) 554-506 или 02.