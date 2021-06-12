Ветеранов становления региона наградили медалями «К 75-летию Калининградской области»

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде в субботу, 12 июня, наградили ветеранов становления региона. Торжественную церемонию провели в Доме искусств.

Как сообщает пресс-служба администрации города, ветеранам вручали медали «К 75-летию Калининградской области».

В День России награждены были:

- Виктор Лотков. В Калининградскую область прибыл в 1948 году. Работал электриком на железной дороге, на рыболовном судне, в органах внутренних дел.

- Николай Школа. Остался в Калининграде после службы в армии. Всю жизнь проработал на рыболовном флоте, общий трудовой стаж более 65 лет.

- Анастасия Орехова. В 1948 году приехала в Черняховский район, работала в совхозе, на рыбоконсервном комбинате, в Рыбном порту.

-Галина Свидирдова. В Калининградскую область приехала в 1948 году. Работала в Штабе флота.

- Петр Оголь. Приехал в 1946 году с родителями в Советск. Работал военным фотографом в Калининграде, заведующим военной фотолабораторией в Колосовке.

- Лидия Шпаковская. В Калининград приехала в 1950 году, работала на Целлюлозно-бумажном комбинате.