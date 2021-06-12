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Происшествия12 июня 2021 22:47

В Краснолесье рухнула туристическая смотровая площадка, пострадали несколько человек

Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША
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Площадку будут демонтировать.

Площадку будут демонтировать.

Фото: Facebook

Несчастный случай произошел в субботу, 12 июня. Смотровая площадка у поселка Краснолесья не выдержала группу туристов и провалилась.

Об этом в Фейсбуке рассказал директор Виштынецкого экомузея Алексей Соколов.

«Пострадали несколько человек, двое было госпитализировано. Мы очень переживаем за их здоровье и надеемся, что всё обойдется. Просим прощения, у всех, кого затронул этот крайне неприятный, несчастный случай, так как чувствуем свою ответственность за тот объект, который создали в надежде, что он будет радовать гостей Краснолесья».

Алексей Соколов отметил, что площадка представляет опасность и будет демонтирована.