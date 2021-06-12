В Краснолесье рухнула туристическая смотровая площадка, пострадали несколько человек

Площадку будут демонтировать.
Фото: Facebook
Несчастный случай произошел в субботу, 12 июня. Смотровая площадка у поселка Краснолесья не выдержала группу туристов и провалилась.
Об этом в Фейсбуке рассказал директор Виштынецкого экомузея Алексей Соколов.
«Пострадали несколько человек, двое было госпитализировано. Мы очень переживаем за их здоровье и надеемся, что всё обойдется. Просим прощения, у всех, кого затронул этот крайне неприятный, несчастный случай, так как чувствуем свою ответственность за тот объект, который создали в надежде, что он будет радовать гостей Краснолесья».
Алексей Соколов отметил, что площадка представляет опасность и будет демонтирована.