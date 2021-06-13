За сутки в Калининградской области коронавирусом заразились 89 человек

Число заболевших коронавирусной инфекцией продолжает расти. За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 89 новых заболевших (вчера, напомним, заболели 72 человека). При этом 86 человек выздоровели и были выписаны из больницы.

В целом по России также наблюдается рост заболевания. Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки в России выявлено 14 723 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2 373 (16,1%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 5 208 687 человек в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 357 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 126 430 человек.