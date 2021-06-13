В оперштабе рассказали, кто заболел коронавирусом в Калининграде за минувшие сутки

В Калининградской области за минувшие сутки зарегистрировано 89 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили в региональном оперативном штабе, в структуре 55 ОРВИ, 6 пневмоний, 28 бессимптомных. Нарастающим итогом с момента начала пандемии зафиксировано 34 384 случая.

Среди новых заболевших:

- 12 пенсионеров;

- 4 медицинских работника;

- 5 работников образования;

- 9 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 2 сотрудника транспортных предприятий;

- 24 работника промышленных предприятий;

- 2 сотрудника банка;

- работник учреждения культуры и досуга;

- 17 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 2 воспитанника д/с 123, Центр Детства;

- учащийся школы 33;

- 3 студента (КГТУ, БГА, БИТ);

- 7 неработающих.