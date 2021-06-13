В оперштабе рассказали, кто заболел коронавирусом в Калининграде за минувшие сутки

В Калининградской области за минувшие сутки зарегистрировано 89 случаев коронавирусной инфекции. Как сообщили в региональном оперативном штабе, в структуре 55 ОРВИ, 6 пневмоний, 28 бессимптомных. Нарастающим итогом с момента начала пандемии зафиксировано 34 384 случая.
Среди новых заболевших:
- 12 пенсионеров;
- 4 медицинских работника;
- 5 работников образования;
- 9 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 2 сотрудника транспортных предприятий;
- 24 работника промышленных предприятий;
- 2 сотрудника банка;
- работник учреждения культуры и досуга;
- 17 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 2 воспитанника д/с 123, Центр Детства;
- учащийся школы 33;
- 3 студента (КГТУ, БГА, БИТ);
- 7 неработающих.