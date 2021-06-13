Прокуратура проверяет обстоятельства обрушения смотровой площадки в Краснолесье

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Калининградская областная прокуратура начала проверку по факту обрушения смотровой площадки в поселке Краснолесье на востоке региона.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ЧП произошло в субботу днем. На деревянной площадке находилось 27 человек, когда она начала рушится. В результате двоих туристов пришлось срочно госпитализировать - на карете скорой помощи их отправили в БСМП Калининграда. Остальные пострадавшие отделались ушибами.

- По данному факту прокуратурой Нестеровского района незамедлительно организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщили в областной прокуратуре.

Предположительно деревянная площадка должна была выдержать 50 человек. Почему она не смогла выдержать 27, предстоит ответить следователям.