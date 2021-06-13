Ночью в Светлогорске сгорел дом с мансардой

В ночь на воскресенье в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Заречной в Светлогорске.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, в одноэтажном жилом доме с мансардой выгорели помещения на первом этаже и мансарде, на общей площади 40 квадратных метров.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты в составе 13 человек и 3 единицы техники, - добавили в пресс-службе.