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Происшествия13 июня 2021 12:53

Взрыв газа в Долгоруково: собственник квартиры попал в больницу, прокуратура начала проверку

Кирилл Алексеев
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В поселке Долгоруково Багратионовского городского округа в субботу, 12 июня, в одном из домов случилось ЧП.

- В квартире жилого дома взорвался бытовой баллонный газ. Пострадал собственник квартиры, который с ожогами был госпитализирован в больницу, - сообщили в Калининградской областной прокуратуре.

На место происшествия незамедлительно выехала заместитель прокурора Багратионовского района, где были скоординированы действия правоохранительных органов.

- По данному факту организована процессуальная проверка, правоохранительными органами устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в прокуратуре района, - добавили в прокуратуре.