На улице Катина в Калининграде создадут особо охраняемую природную территорию

В границах улиц Катина и Спортивная в Калининграде будет создана особо охраняемая природная территория. Об этом со ссылкой на начальника отдела озеленения мэрии Дмитрия Петренко сообщила в Фейсбуке администрация Калининграда.

"Что с парковой территорией Катина-Спортивная, вдоль ручья, плюс территория вдоль озера Дзержинец? А вот что. Первый этап по созданию ООПТ запущен! - написал Дмитрий Петренко. - Прошлись с сотрудниками БФУ им. Канта и по совместительству специалистами рабочей группы по обследованию и анализу территории для экологического обоснования создания ООПТ. Провели рекогносцировку местности. Группа приступила к работе. Будем ждать заключение".