В ДТП под Гурьевском пострадал 8-летний ребенок

. Фото: УГИБДД Калининградской области

В воскресенье, 13 июня, произошла авария в Гурьевском городском округе.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Калининградской области, в 10 часов 20 минут 38-летняя женщина, управляя автомобилем «Фольксваген», двигалась по автодороге «Заозерье-Заречье-Добрино-Узловое-Заливное» в направлении поселка Заозерье, где не справилась с управлением (по словам женщины, отказали тормоза) и совершила наезд на дерево.

- В результате ДТП 8-летний пассажир получил телесный повреждения, - добавили в ГИБДД.

Госавтоинспекция Калининградской области напоминает водителям о неукоснительном соблюдении установленного скоростного режима.