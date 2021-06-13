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Происшествия13 июня 2021 19:11

В Багратионовском районе водитель «Митсубиси» врезался в опору ЛЭП

Кирилл Алексеев
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Серьезное ДТП случилось ночью в Багратионовском районе.

Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Калининградской области, в 4 часа 35 минут неустановленный водитель, управляя автомобилем «Митсубиси», двигался по автодороге «Тишино-Багратионовск» в направлении поселка Каштаново. При движении он не справился с управлением и совершил наезд на опору электросети.

- В результате ДТП 20-летний пассажир автомобиля получил телесные повреждения. По данному факту проводится проверка, - добавили в пресс-службе.