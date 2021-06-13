Озеро Шенфлиз в Калининграде закроют пылезащитным экраном

Многочисленные жалобы экологов и участников клуба «Янтарные моржи» привели к результату - озеро Шенфлиз на южной окраине Калининграда оградят пылезащитным экраном. Об этом сообщили в организации "Зеленый фонд".

"В начале июля РЖД приступит к строительству пылезащитного экрана рядом с озером Шенфлиз в Калининграде. Решение о строительстве такого сооружения было принято после многочисленных жалоб жителей города на угольную пыль, которая поднимается при перегрузке на специализированном терминале железнодорожников станции Дзержинская-Новая", - отметили в организации.

Сообщается также, что в прошлом году в ходе выездного совещания с участием представителей спортивного клуба «Янтарные моржи» и «Зеленого фонда» был анонсирован инвестиционный проект, реализация которого позволит исключить попадание угольной пыли в озеро.

- По заверениям Калининградской железной дороги, установку ограждения планируют начать именно со стороны водоема, - добавили экологи.