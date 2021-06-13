Саперы Балтфлота уничтожили около 10 тысяч боеприпасов времен войны

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Накануне специалисты морского инженерного полка Балтийского флота уничтожили около 10 тысяч снарядов времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе Балтфлота, большую часть боеприпасов достали с затонувшей в Балтийском море немецкой баржи. Как ранее сообщали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, спасателями обнаружено и поднято на поверхность более 4,5 тысячи взрывоопасных предметов. В основном это артиллерийские снаряды, а также фаустпатроны и минометные мины.

Впервые затонувшая баржа была обследована водолазами МЧС России в 2010 году. Было установлено, что на ее борту и в непосредственной близости могут находиться десятки тысяч боеприпасов.