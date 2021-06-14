7-летний ребенок получил травму в спорткомплексе в Калининграде

В воскресенье, 13 июня, поступило сообщение о том, что в одном из спортивных комплексов Калининграда травму получил 7-летний ребенок.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Калининградской области, по предварительным данным, мальчик упал в душевой кабине спортивного комплекса. С подозрением на сотрясение головного мозга ребенок госпитализирован в лечебное учреждение.

- По данному факту следственным отделом по Центральному району города Калининграда следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области организована доследственная проверка, - отметили в пресс-службе.