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Происшествия14 июня 2021 0:24

7-летний ребенок получил травму в спорткомплексе в Калининграде

Мальчик упал в душевой кабинке
Кирилл Алексеев
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В воскресенье, 13 июня, поступило сообщение о том, что в одном из спортивных комплексов Калининграда травму получил 7-летний ребенок.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Калининградской области, по предварительным данным, мальчик упал в душевой кабине спортивного комплекса. С подозрением на сотрясение головного мозга ребенок госпитализирован в лечебное учреждение.

- По данному факту следственным отделом по Центральному району города Калининграда следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области организована доследственная проверка, - отметили в пресс-службе.