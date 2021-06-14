На шоссе Калининград-Нестеров произошло смертельное ДТП, погиб 21-летний мужчина

В воскресенье, 13 июня, около 19 часов произошла страшная авария на 110-м километре шоссе Калининград- Нестеров-Госграница

Как сообщили в управлении ГИБДД по Калининградской области, 48-летний водитель автомобиля марки "Хёндай", двигаясь со стороны Нестерова в направлении Калининграда, выехал на встречку для обгона и столкнулся с автомобилем "Фольксвагеном" под управлением 21-летнего водителя.

- В результате ДТП 21-летний водитель автомобиля марки "Фольксваген" погиб на месте. Водитель автомобиля "Хёндай" и два пассажира, один из которых одиннадцатилетний ребенок, госпитализированы в БСМП Калининграда. По факту ДТП проводится проверка, - отметили в управлении ГИБДД.