Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Лето в городе14 июня 2021 11:44

Из Калининграда запустят шесть дополнительных поездов к морю

Электрички добавят в расписание 15 июня
Николай Литвинов
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Александр Подгорчук

Во вторник, 15 июня, в связи с благоприятным прогнозом погоды запусят шесть дополнительных поездов между Калининградом, Зеленоградском и Светлогорском.

«Ласточки» будут отправляться:

- с Южного вокзала до станции Зеленоградск Новый в 9:00;

- со станции Зеленоградск Новый в Калининград в 10:13;

- с Южного вокзала в Светлогорск в 10:20 и 14:17;

- из Светлогорска в Калининград в 11:30 и 15:58.

Как сообщает отдел корпоративных коммуникаций Калининградской железной дороги, дополнительные поезда будут курсировать с минимальным количеством остановок в пути следования.