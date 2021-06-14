Из Калининграда запустят шесть дополнительных поездов к морю

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Фото: Александр Подгорчук
Во вторник, 15 июня, в связи с благоприятным прогнозом погоды запусят шесть дополнительных поездов между Калининградом, Зеленоградском и Светлогорском.
«Ласточки» будут отправляться:
- с Южного вокзала до станции Зеленоградск Новый в 9:00;
- со станции Зеленоградск Новый в Калининград в 10:13;
- с Южного вокзала в Светлогорск в 10:20 и 14:17;
- из Светлогорска в Калининград в 11:30 и 15:58.
Как сообщает отдел корпоративных коммуникаций Калининградской железной дороги, дополнительные поезда будут курсировать с минимальным количеством остановок в пути следования.