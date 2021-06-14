Слабовидящий пианист из Зеленоградска стал победителем международного фестиваля в Петербурге

Лев Даниленко (справа) с товарищем и преподавателем Татьяной Колышевой. Фото: Предоставлено организаторами

Слабовидящий юный пианист из Зеленоградска Лев Даниленко стал лауреатом первой степени на XIV международном инклюзивном фестивале для детей «Шаг навстречу!». Успеха он добился в Санкт-Петербурге вместе со своим преподавателем Татьяной Колышевой. Об этом сообщает пресс-служба регионального образовательно-методического Центра, который поддерживает одаренных детей.

Лев Даниленко 2 года назад переехал в наш регион из Новосибирска. У юноши проблемы со зрением, но это не мешает ему заниматься музыкой. Произведения он разучивает на слух. Играет на аккордеоне и фортепиано.