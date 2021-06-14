У «Виктории» на острове развернули медкомплекс, где делают прививки и маммографию

. Фото: Александр КАТЕРУША

Передвижной медицинский комплекс Центральной городской клинической больницы в понедельник, 14 июня, заработал на территории ТЦ «Виктория» (Солнечный бульвар, 1). Открыт он будет до 18 июня с 10 до 20 часов.

В региональном минздраве отметили, что в комплексе бесплатно можно получить прививку.

Одновременно здесь можно пройти флюорографию, женщинам - маммографию, УЗИ органов малого таза и получить консультацию гинеколога.

Позже передвижной медицинский комплекс будет работать на ул. Интернациональной, 76 (21-23 июня), на бульваре Шевцовой, 1 (24-25 июня), на ул. Профессора Баранова, 30 (28-30 июня).