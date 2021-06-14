Пенсионеры, медики и маленький ребенок: кто заразился COVID-19 в Калининграде

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 75 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:

- 24 пенсионера;

- 15 неработающих;

- 15 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 3 сотрудника транспортных предприятий;

- 3 студента (БФУ имени Канта, РАНХиГС);

- 2 работника образования;

- 2 медицинских работника;

- 2 работника промышленных предприятий;

- ребенок;

- сотрудник банка;

- работник охранного предприятия.

У 53 заразившихся болезнь протекает в форме ОРВИ, у 8 развилась пневмония, 14 человек переносят болезнь без симптомов.