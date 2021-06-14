Пенсионеры, медики и маленький ребенок: кто заразился COVID-19 в Калининграде

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 75 новых случаев коронавирусной инфекции.
Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:
- 24 пенсионера;
- 15 неработающих;
- 15 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 6 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 3 сотрудника транспортных предприятий;
- 3 студента (БФУ имени Канта, РАНХиГС);
- 2 работника образования;
- 2 медицинских работника;
- 2 работника промышленных предприятий;
- ребенок;
- сотрудник банка;
- работник охранного предприятия.
У 53 заразившихся болезнь протекает в форме ОРВИ, у 8 развилась пневмония, 14 человек переносят болезнь без симптомов.